LIVE Avellino-Lucchese | il tabellino

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali.(3-5-2): Pane; Casarini, Benedetti, Mulè; Sannipoli, Dall’Oglio, Pezzella, Maisto, Falbo; Sgarbi, Marconi. A disp.: Pizzella, Cancellotti, Rigione, Mazzocco, Armellino, D’Angelo, Palamara, Gori, Fusco, Nosegbe-Susko, D’Amico. All.: Pazienza.(4-2-3-1): Coletta; Djibril, Merletti, Benassai, Visconti; Gucher, Tumbarello; Sueva, Yeboah, Guadagni; Romero. A disp.: Berti, Chiorra, Perrotta, Toma, Tiritiello, Rizzo Pinna, Quirini, Russo, Quochi, Cangianiello, Leone, Magnaghi. All.: Gorgone. Arbitro: Lovison di Padova. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Addio a Gaetano Cerullo, storico riferimento della destra irpina

Era un riferimento della destra irpina. Grande cordoglio ha suscitato la scomparsa dell’avvocato Gaetano Cerullo, storico segretario del MSI, originario della frazione avellinese di Belizzi Irpino, ve ...