LIVE Asseco Resovia-Trento | Champions League volley in DIRETTA | trasferta dura in Polonia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49:in stagione finora ha perso solo due volte, in semifinale di Supercoppa contro Perugia e in campionato domenica scorsa a Modena, battuta d’arresto che è costata ai trentini il secondo posto in classifica alle spalle di Perugia. 17.46: La squadra di Soli, infatti, ha vinto entrambe le partite fin qui disputate in, in casa con Lubiana e sul campo del Tours, mentre la squadra polacca ha perso al debutto in casa proprio con il Tours prima di vincere a Lubiana e dunque non può permettersi altri passi falsi. 17.43: Gli esami non finiscono mai per l’Itas Trentino che domani, mercoledì 13 dicembre, sarà di scena sul campo dell’inper il terzo match del girone di...