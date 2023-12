L’Irpinia piange Gaetano Cerullo | storico riferimento della destra

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIrpinia in lutto per la scomparsa dell’avvocatosegretario del MSI, originariofrazione avellinese di Belizzi Irpino, venuto a mancare all’età di 70 anni. A ricordarlo il deputato Gianfranco Rotondi: “Quando ero un ragazzo democristiano,era il segretario del Movimento Sociale di Avellino, quindi un avversario. Ma noi democristiani gli volevamo bene perché era libero, leale, pulito. Sono davvero addolorato di aver apprendere che non c’è più ed esprimo ai familiari tutte le mie più sincere condoglianze”. Per molti l’avvocato Cerulio resta l’unico e vero simbolo di unanobile ed eroica. Lo mette in evidenza Franco D’Ercole: È” venuto a mancare l’avv....