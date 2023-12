L' intestino subisce gli effetti del freddo | cosa mangiare e cosa no in inverno

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non solo malanni di stagione, come influenza e malattie da raffreddamento, il calo delle temperature mettono a dura prova anche la salute dell’. Ilinvernale può infatti esacerbare i disturbi funzionali più comuni come dispepsia, bruciore alla bocca dello stomaco, reflusso...

Immunonutrizione: gli alimenti che rafforzano il sistema immunitario

... ossia l'. Per il sostentamento del nostro sistema immunitario si dovrebbero privilegiare ...coltivato in un periodo diverso dell'anno rispetto a quello della sua naturale stagionalità...

Diarrea in gravidanza, cause e rimedi Nostrofiglio

Sindrome dell’intestino irritabile: la causa potrebbe essere la forza di gravità Lega Nerd

Violenza domestica, in Francia arriva l'assegno a sostegno delle vittime

Dati che peraltro indicano, aveva evidenziato la ministra, come le donne facciano mediamente ritorno a casa anche sette volte, dopo aver subito violenza, prima di trovare la forza (e le risorse) per ...

Papa Francesco: «Non sto ancora bene». Bergoglio all'udienza generale non legge la catechesi. Le condizioni

Papa Francesco non sarà a Dubai per la 28esima per la Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il Pontefice, questa mattina, ...