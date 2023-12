L’intervento di Conte che infiamma l’Aula | “Basta degrado istituzionale | adotti provvedimenti contro Santanché | Delmastro e Sgarbi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Guardate che la credibilità del governo dipende dalla coerenza, che dipende dalle azioni e dalle omissioni”. Così Giuseppenel suo intervento in Aula, rivolgendosi direttamente alla premier Meloni: “per i ministri e i sottosegretari che si sono macchiati di aver violato l’onore e la disciplina della Costituzione, parlo di… qui non è una questione di partito, quelle se le regola come vuole, adesso è Natale e vi riunite con sua sorella e suo cognato e ne parlate… ma per gli incarichi di governo lei ha il dovere di rispondere all’Italia intera, e l’Italia è stanca di assistere a quest spettacolo di” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.