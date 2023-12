(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Prima in campionato, ma non nel girone di. Tutta colpa di un brutto 0-0 che l’non riesce a sbloccare contro la Real Sociedad,...

Champions: Inter pareggia 0 - 0 con R.Sociedad, seconda nel girone

L'va oltre lo 0 - 0 a San Siro con Real Sociedad e chiude al secondo posto del girone D di Champions League. I nerazzurri terminano il girone con 12 punti, gli stessi degli spagnoli ma con una ...

Audio Napoli-Inter, Massa su Lautaro-Lobotka: “Non c’è niente”. E Il Var... Corriere dello Sport

Azzi: "Napoli-Inter Massa non aspetta il Var, alza la voce e nessuno lo contraddice" Tutto Napoli

L'Inter non gioca e fallisce un esame di maturità e personalità: in Champions ora rischia

Prima in campionato, ma non nel girone di Champions. Tutta colpa di un brutto 0-0 che l’Inter non riesce a sbloccare contro la Real Sociedad, finendo con gli stessi 12 punti degli avversari, ...

Inter, un pareggio da grattacapo: la Real Sociedad compie l’impresa

L'Inter di Simone Inzaghi deve arrendersi alla Real Sociedad, i nerazzurri passano da secondi nel girone di Champions League ...