L’inferno dei single 3 | chi sono i concorrenti e recensione

Leggi su latuafonte

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dal 13 dicembre 2023 è disponibile su Netflix la terza stagione dedei. Si tratta del reality show coreano, la cui prima stagione è arrivata nel 2021. Ogni capitolo è composto da nuovi episodi e anche dei nuovi. Come funziona questo reality? Dei ragazzi coreani, tuttie in cerca dell’amore, si ritrovano su un’isola deserta. Da qui, per trascorrere delle serate romantiche in un posto chiamato ‘paradiso’, posandare via solo in coppia. Ma vediamo ora insieme chidella terza stagione.deisu Netflix: chie recensioni deidella terza stagione Leggi anche: The Batman arriva su Netflix: trama, cast, ...