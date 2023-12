L’Inestimabile Collezione di Borse Hermès di Chiara Ferragni Supera i 500mila Euro

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il Trasloco dei Ferragnez e il Nuovo Armadio die Fedez hanno recentemente traslocato nella loro nuova abitazione milanese, che ha richiesto circa un anno di lavori di ristrutturazione. Nonostante non abbiano ancora condiviso il tour completo dell’appartamento sui social, hanno dato alcuni assaggi delle loro aree preferite, come la sala cinema e la stanza dei giochi. Tuttavia, ci sono ancora molte aree della casa da scoprire, tra cui l’armadio di, che sta risvegliando grande curiosità tra gli appassionati di moda. Fedez ha scherzosamente descritto l’armadio come grande quanto La Rinascente, e ha svelato che include aree dedicate alle, una vasta scarpiera e persino una zona glam. Le Birkin e le Kelly Bag diFedez, ...