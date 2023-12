LFA Reggio Calabria: il Dg Ballarino sulle critiche ed il sogno nel cassetto

Mi trovo ada due mesi e mezzo, non da una vita e penso di aver dato tutto perchè ho la consapevolezza di come agisco. Spiace per quanto accaduto la scorsa estate, la città non meritava a ...

Calciomercato LFA Reggio: al momento solo uscite, arriva la quarta risoluzione Virgilio

LFA Reggio: stangata al portiere Martinez, confermato il ricorso CityNow

LFA Reggio: torna a parlare il Dg Ballarino sulle ambizioni ed il calciomercato

Sulle pagine di Gazzetta del Sud, troviamo una intervista rilasciata dal DG della LFA Reggio Calabria Nino Ballarino, di seguito alcuni passaggi: “ Abbiamo un gruppo di calciatori importanti in cui fi ...

LFA Reggio Calabria tra calciomercato e la ricerca di una identità

Dopo Ricci, Bianco e Ponzo la società amaranto comunica un’altra operazione in uscita e riguarda il giovane Bontempi, visto pochissimo in campo, in questa prima parte di stagione. Al momento solo ...