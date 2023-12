Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Bayervsvedrà Elia Faggion alla telecronaca. Per Lask vs Tolosa avremo Matteo Marceddu . Nicolò Ramella condurrà la telecronaca per Panathinaikos vs Maccabi Haifa . Paolo Redi sarà ...

Bayer Leverkusen-Molde, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Leverkusen-Molde (Europa League, 14-12-2023 ore 18:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Diretta Live di Qarabag-Häcken Europa League 2023/2024. La cronaca della partita

Entrambe le partite casalinghe del Qarabag in questa edizione dell’Europa League sono terminate con il punteggio di 1-0: vittoria contro il Molde e sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Il Qarabag non ...

Le squadre qualificate in Europa League, chi va agli ottavi e chi agli spareggi

Atalanta e Roma sono tra le squadre che hanno già ottenuto superato il girone di Europa League. I nerazzurri sono già agli ottavi, mentre la squadra di Mourinho rischia di disputare i playoff.