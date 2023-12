L' Ema approva la prima lista di farmaci ' critici'

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) AGI - La Commissione europea, i direttori delle agenzie dei medicinali e l'Ema hanno pubblicato laversione dell'elenco dell'Unione dei. Contiene più di 200 principi attivi di medicinali per uso umano considerati fondamentali per i sistemi sanitari in tutta l'Ue/See, per i quali la continuità dell'approvvigionamento è una priorità e le carenze dovrebbero essere evitate. La rete europea di regolamentazione dei medicinali darà priorità ai medicinali essenziali nelle azioni a livello dell'Ue volte a rafforzare la loro catena di approvvigionamento. Just published: first Union list of critical medicines ?? https://t.co/2Dbb1zxEm7 The list includes over 200 active substances crucial for EU patients and health systems, and will guide efforts to manage and prevent #shortages. pic.twitter.com/EzsRHJWNS7 — EU Medicines ...