Leggere la mente che legge

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Utilizzando solo un casco dotato di sensori combinato con l'intelligenza artificiale, un team di scienziati ha annunciato di poter tradurre i pensieri di una persona in parole scritte. Nello studio, i partecipanti hanno letto brani di testo indossando un casco che registrava l'attività cerebrale elettrica misurata direttaattraverso il cranio. Queste registrazioni dell'elettroencefalogramma (EEG) venivano poi convertite in testo utilizzando un modello di intelligenza artificiale chiamato DeWave. In particolare, in una dimostrazione avvenuta alla conferenza NeurIPS a New Orleans, in Louisiana, i partecipantivano frasi ad alta voce e il programma scriveva ciò che interpretava su uno schermo, anche se il programma DeWave non è alimentato da stimoli sonori, come si è dimostrato successivain dati che saranno ...