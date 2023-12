Leao c'è, Karius favorito su Dubravka: Newcastle - Milan, le ultime

Questa sera alle 21 Newcastle - Milan. Le ultime sugli inglesi e sui rossoneri con il nostro inviato Luca ...

Formazioni Newcastle-Milan: chi gioca e le ultime su Leão, Theo Hernandez, Isak e Karius Goal.com

Leao c'è, Karius favorito su Dubravka: Newcastle-Milan, le ultime La Gazzetta dello Sport

Newcastle-Milan, le probabili formazioni

Diretta Newcastle-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I rossoneri di Stefano Pioli volano in Inghilterra per affrontare i Magpies nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Per approdare agli ottavi c'è bisogno di un vero e proprio miraco ...