Le squadre ricordano Antonio Juliano sui social

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’omaggioadUna notizia che avremmo preferito non ricevere. L’ennesima di quest’anno a dir poco tragico per il calcio. Il 13 dicembre ci lascia lo storico capitano del Napoli. “Totonno” ha rappresentato la squadra partenopea dal 1961 al 1978. Prima di appendere gli scarpini al chiodo ha vestito, per un anno, la maglia del Bologna. Tornò poi, da dirigente, nel club campano curando gli acquisti di Krol e di Diego Armando Maradona. Le duegli hanno dedicato un pensiero sui. Ecco i post: È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento, che per due decenni è stato “il Napoli”. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena ...