Le scene di Star Wars girate alla Reggia di Caserta

Leggi su espressonapoletano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è senz’ombra di dubbio uno dei franchise più popolari del nostro tempo, capace di settare l’immaginario fantascientifico mondiale per decenni. La produzione di film di questa portata ovviamente ha costi enormi e i set sono distribuiti in tutto il mondo. Oltre Tunisia, Spagna, Cina, Inghilterra e Stati Uniti, anche l’Italia fu scelta per ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.