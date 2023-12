Le relazioni di oggi durano poco | la scienza svela i motivi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ledinon sembrano destinate a durare. Certo non possiamo generalizzare, ma basta guardare alle nostre esperienze, o a quelle di chi ci circonda, per confermare che non solotrovare la persona giusta è diventato più difficile che mai, ma anche che nella maggior parte dei casi quel fuoco ardente è destinato a trasformarsi in una piccola fiammella. Il paragone con i tempi passati risulta quasi inevitabile. Ogni volta che guardiamo ai nostri nonni ci chiediamo sempre come hanno fatto a stare insieme una vita intera, soprattutto quando le nostretraballano già dopo i primi mesi trascorsi insieme. Qualcuno potrebbe banalizzare dicendo che sì, era davvero meglio prima. Ma erano i tempi a fare la differenza o il nostro modo di amare e di approcciarci alle? Come sempre è ...