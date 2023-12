Le più belle canzoni di Taylor Swift | Love Story | Shake It Off e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nelle piùdic’è tutta la capacità che dovrebbe essere propria di ogni artista: la versatilità e la leggerezza con la quale la popstar si muove tra il rock e il pop, spostandosi su sfumature indie e folk, non sono peculiarità comuni a tutti. Ma quali sono i suoi brani migliori?(2008) La canzone fa parte del secondo album di, Fearless, uscito nel 2008 per l’etichetta Big Machine Records. Si tratta di una ballata pop e country, in cui la canracconta una storia d’amore ispirata a Romeo e Giulietta, ma con un finale felice. Fearless Universal Music Musica ...