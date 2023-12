Le mostre da non perdere a Natale a Roma

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le prossime festività natalizie asaranno davvero speciali per gli amanti per l’arte che avranno la possibilità di visitare le straordinarieproposte da CoopCulture, con esposizioni e percorsi tematici che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Le impronte contemporanee di “MATERIA MATER”, testimoni di una straordinariavelata; il gioco serio dell’arte nella collettiva “TUTTI PUZZLE PER L’ARTE 2003-2023” con la sua capacità di mettere insieme linguaggi e visioni differenti; una rassegna di materiali e testimonianze dedicate al ‘poverello di Assisi’, con spunti di profonda riflessione spirituale, nella mostra “NEL NOME DI SAN FRANCESCO”; i “PUPAZZI NELLA METRO” di Tommaso Nicoletti per condividere l’immaginario artistico di un giovane talento con neurodiversità. E naturalmente la preziosa Collezione Cerasi, ...