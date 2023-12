Le ceneri dei defunti nei “luoghi del cuore” | l’ok del Vaticano

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Città del, 13 dicembre 2023 – Ledi un defunto possono essere deposte in “un luogo sacro” anche comune, come accade per gli ossari. L’importante è che si indichi per ciascuno “i dati anagrafici per non disperdere la memoria”. È la risposta a due domande poste formalmente al Dicastero per la dottrina della Fede dall’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi di fronte del “moltiplicarsi della scelta di cremare i“ e di disperdere lein natura, anche per “non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle, una volta scaduti i termini per la loro conservazione”, volendo “corrispondere non solo alla richiesta dei familiari, ma soprattutto all’annuncio cristiano della risurrezione dei ...