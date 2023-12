Le ceneri dei defunti anche in casa | l’apertura del Vaticano | cosa resta vietato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)disperdere lema ne è consentita la conservazione, preferibilmente, presso un luogo sacro. A ribadirlo è il Dicastero della dottrina della fede, in una nota dopo la presentazione nell’ottobre scorso di una lettera di chiarimento da parte dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi. Il tema è delicato e molto frequente, specialmente, come sottolinea Avvenire, nelle grandi città. la cremazione ha motivazioni economiche (i costi complessivi a volte risultano più bassi dell’inumazione del defunto) e il desiderio deidi disperdere lein luoghi per lui significativi. Come trattare leSul trattamento delleil riferimento è nel numero 5 dell’Istruzione “Ad resurgendum cum Christo“. Le...