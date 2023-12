Le aziende italiane eccellenze in sostenibilità

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Negli ultimi anni, la consapevolezza dell’importanza dellaè cresciuta in modo esponenziale, spingendo lea impegnarsi attivamente in pratiche più sostenibili. In questo contesto, il Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) e il Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe) hanno guadagnato riconoscimento come indicatori chiave delle prestazioni aziendali in materia dia livello mondiale ed europeo. Creati e gestiti da S&P Global, una delle principali società mondiali di rating e analisi, questi indici sono diventati punti di riferimento globali per gli investimenti sostenibili e socialmente responsabili. Leinserite in questi indici sono considerate leader nell’ambito della, sottoposte a valutazioni rigorose ...