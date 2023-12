Le aziende devono ringraziare il Tar del Lazio se sono scampate all’ennesimo delirio burocratico

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) E così dobbiamoil Tar del– proprio lui! – se, almeno temporaneamente, siamo scampati. Milioni di imprese italiane avrebbero dovuto dichiarare entro l’11 dicembre scorso il “titolare effettivo” e cioè il beneficiario ultimo dell’attività dell’impresa stessa. Comprensibile: chi ricicla tende spesso a nascondersi dietro imprese di copertura. Ma come si individua il “titolare effettivo” e – secondo le norme – come si comunica all’ufficio del registro delle imprese? Nel caso delle società, si presume che sia “titolare effettivo” la persona fisica che detiene più del venticinque per cento delle quote o delle azioni. Se si tratta di una società controllata da un’altra società si risale nella catena fino all’ultimo anello per poter applicare lo stesso ...