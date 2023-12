Le Asl della Campania buttano i soldi pubblici E i privati fanno il pieno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fanalino di coda per aspettativa di vita, con una prospettiva di due anni in meno rispetto alla media delle altre regioni italiane, ai primi posti per povertà sanitaria, calcolata sul numero di contribuenti che rinunciano alle cure per il loro stato di indigenza, lasi candida ora a inanellare l’ennesimo primato negativo: diventare la regione che distribuisce più fondi tra iaccreditati, ma che al contempo registra la minore capacità di spesa di risorse dirette al sistema pubblico. Un paradosso che si fa presto a declinare in cifre. Fallito il pianoRegioneper ridurre le liste d’attesa. Ma i centri convenzionati hanno assorbito 73 milioni Sono stati 73 i milioni di euro stanziati dalla Regionenel 2020 per il recupero delle prestazioni accumulate durante la ...