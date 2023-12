Lazio Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato di SErie A 2023/2024. I biancocelesti hanno bisogna di continuità per risalire verso le posizioni che più li competono, mentre i nerazzurri devono difendere il primato.vssi giocherà domenica 17 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Continuano le difficoltà dei biancocelesti in campionatoattualmente occupano il decimo posto con 21 punti, a meno quattro dalla zona Champions League. La squadra di Sarri nelle ultime cinque partite ha raccolto soltanto 5 punti, troppo poco per chi ha ambizioni di alta classifica I nerazzurri sembrano non conoscere rivali, guardando tutti dall’alto della classifica con 38 punti in quindici partite. Impressionante il ritmo fin quì ...