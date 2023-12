Lazio | più motivazioni e meno pressioni | l’esame Atletico per ritrovare brillantezza e gol

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Senza, con l’obiettivo già in tasca e con il solo desiderio di godersi una sfida stellare, senza però perdere di vista un traguardo che sarebbe straordinario. La– già qualificata agli ottavi di Champions League – contende il primo posto del girone all’Atlético de Madrid nella partita del Wanda Metropolitano, dove Griezmann e Morata saranno i primi ostacoli di una settimana che vedrà pochi giorni dopo i biancocelesti ospitare l’Inter dell’ex Inzaghi. Cinque giorni per cuori forti, dopo il deludente pareggio di Verona che ha alimentato ulteriormente i malumori per questa prima parte di stagione. Sulla carta però proprio l’impegno di Madrid potrebbe essere l’occasione giusta per vedere (forse per la prima volta nella stagione) lasolida e creativa che ha raggiunto il secondo posto nella scorsa annata. La fase ad ...