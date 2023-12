Lavoro | Istat | in 3° trimestre +65mila occupati

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nel terzo2023, gliaumentano in termini congiunturali di 65mila unità (+0,3% rispetto al secondo2023). Lo rileva l’nella nota sul mercato del, spiegando che a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+75mila, +0,5%) e degli indipendenti (+10 mila, +0,2%) che ha più che compensato il calo dei dipendenti a termine (-19 mila, -0,6% in tre mesi). Nello stesso periodo il numero di disè sostanzialmente stabile (+2mila, +0,1% in tre mesi) e prosegue il calo degli inattivi di 15-64 anni (-84 mila, -0,7%). I tassi presentano una dinamica simile: quello di occupazione sale al 61,5% (+0,2 punti), quello di disoccupazione è stabile al 7,6% e il tasso di inattività 15-64 anni cala al 33,3% (-0,2 punti). La ...