L’attrice Kate Micucci | “Ho un tumore ai polmoni | non ho mai fumato una sigaretta in vita mia” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Ho unai, non ho maiunainmia”: è l’annuncio chee comica statunitense(celebre per il ruolo di Lucy nella sitcom The Big Bang Theory) ha fatto su TikTok. “Questo non è un TikTok, è un SickTok”, dice, 43 anni, all'inizio del filmato