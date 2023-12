L' attore - capitano Holt nella celebre sitcom americana - è scomparso all' età di 61 anni dopo una breve malattia

Morto a 61 anni Andre Braugher, il capitano Raymond Holt in 'Brooklyn Nine - Nine'

E' morto a 61 anni, dopo una breve malattia, Andre Braugher. L'statunitense è noto per i ruoli del detective Frank Pembleton nella serie tv 'Homicide' (1993 - 98) e delRaymond Holt nella sitcom poliziesca 'Brooklyn Nine - Nine' (2013 - 21). L'...

Addio all'attore Andre Braugher. Il capitano Holt di ' Brooklin Nine-nine' TGLA7

Addio Andre Braugher: morto a 61 anni l'attore del Capitano Holt in Brooklyn Nine-Nine IGN ITALY

Chi era Andre Braugher, l’attore di ‘Brooklyn-Nine-Nine’ e ‘I Fantastici 4’

È morto all’età di 61 anni per via di una malattia. Molte le sue interpretazioni: da ‘Law & Order’ a ‘Glory – Uomini di gloria’, passando per ‘Bojack Horseman’ ...

Jerry Calà: «Con Moana Pozzi andai in bianco. I baci di Stefania Sandrelli Erano veri», tutti i retroscena di Vacanze di Natale

Natale 1983. Nelle sale italiane esce un film che ha fatto la storia, a modo suo, del cinema italiano. Stiamo parlando di «Vacanze di Natale» di Enrico e Carlo ...