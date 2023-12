Latina | Parco Falcone e Borsellino | “posa della prima pietra” il 18 dicembre

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), 132023 – Lunedì 18, giornata in cui ricade il 91esimo anniversariofondazione di, partiranno i lavori al. “In circa 400 giorni ilprincipalecittà diavrà una nuova veste – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale –. I cittadini potranno usufruire di un’area riqualificata, accessibile, in sicurezza e alla portata di tutti. Il, disegnato nel 1934 da Oriolo Frezzotti, verrà interamente riqualificato grazie a interventi dal costo di 5,5 milioni di euro che prevedono la creazione di percorsi, aree verdi e luoghi dedicati ad attività culturali e sportive. In ...