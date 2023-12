Latina Ha rubato una spesa di circa ventuno euro | denunciato a piede libero

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)– Nella serata dell’ 11 dicembrea a, i Carabinieri della locale Stazione, hannoin stato di libertà per i reati di “furto aggravato e detenzione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere“, un cittadino ucraino con precedenti di Polizia, sorpreso ad asportare materiale vario da un’attività commerciale alimentare per un valor L'articolo Temporeale Quotidiano.

La saga di Percy Jackson: libri, serie tv e film

... dalla mitologia greca esono emerse, appunto, le avventure di Percy Jackson, ma anche la ... Percy scopre di essere al centro di una disputa tra dèi: qualcuno hala Folgore di Zeus , e ...

Denunciato per furto aggravato a Latina: aveva rubato generi alimentari per 22 euro circa... LatinaQuotidiano.it

Furto durante la messa: rubati soldi, tablet e pc LatinaNews.eu

Denunciato per furto aggravato a Latina: aveva rubato generi alimentari per 22 euro circa…

Sorpreso dai carabinieri mentre effettuava il furto l'uomo, pregiudicato di origine ucraina, è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico ...

Gratta e vinci rubati al bar: arrestato mentre li riscuote. Lui si giustifica: «Me li hanno venduti per strada»

Via Tiburtina. È lunedì sera, un uomo di 34 anni entra in un bar per riscuotere una vincita ottenuta grazie a diverse decine di gratta e vinci. Ma non fa in tempo ad incassare i ...