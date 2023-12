Lasciare una supplenza in corso | I casi in cui è non è possibile Quali docenti sono convocabili Guida per le scuole

De Laurentiis incassa 12 milioni. I giocatori avranno, come promesso, un premio (Corsera)

...agli ottavi di Champions Che lavoro state facendo per non prendere gol "Si è provato a stare corti e nonspazi tra le linee. Si è lavorato per non prendere ripartenze feroci contro...

Lasciare una supplenza in corso: I casi in cui è/non è possibile. Quali docenti sono convocabili dalla scuola ... Orizzonte Scuola Notizie

Una donna con una gravidanza a rischio costretta a lasciare il Texas per abortire Internazionale

Incendio all'ospedale di Tivoli, c’è un testimone: «Una sigaretta dalla finestra e sono partite le fiamme»

Un testimone avrebbe visto qualcuno gettare una sigaretta da uno dei balconi dei reparti che ... altamente infiammabili e questi ultimi non avrebbero dovuto essere lasciati all’aperto, ma stoccati nel ...

Stable Diffusion XL: ecco la nuova AI che lascia tutti a bocca aperta lasciando scorrere libera la fantasia | Un nuovo lavoro vi è offerto

Creare immagini in pochi secondi partendo da una simulazione scritta. A rivelare questa novità è Stability AI. La nota startup che si occupa di intelligenza artificiale generativa ha svelato Stable ...