Lancia Ypsilon 2024 | le foto spia del prototipo finito sott’acqua

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non è certo la presentazione che ogni marchio di automobili potrebbe sognare: vedere riemergere dalle acque una cui si è lungamente lavorato non fa certo piacere. Tuttavia costituisce un’ottima occasione per godersi un’anteprima inaspettata della! Ne avevamo già parlato (qui l’articolo completo): la nuovaera già attesa per l’inizio del prossimo anno ma una circostanza inusuale e sfortunata ne ha anticipato di qualche tempo il debutto. Tutto ha avuto inizio con una chiamata di soccorso ricevuta dai vigili del fuoco di Montbéliard (Francia): un veicolo inabissatosi nel canale Rodano-Reno doveva essere ricuperato dal fondale. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente ma all’inizio i sommozzatori avevano persino ...