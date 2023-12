Lamborghini Urus Performante, ecco la nuova auto della Polizia di Stato

Era presente anche la premier Giorgia Meloni all'evento di consegna dellaalla Polizia di Stato, la nuova autovettura che entrerà in servizio a partire dal 2024. Con lei anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ed il capo della Polizia Vittorio ...

Lamborghini Urus Performante: la nuova auto della Polizia Virgilio

Una Lamborghini Urus per la Polizia AlVolante

Una Lamborghini Urus per la Polizia di Stato. Cerimonia al Viminale con Meloni, Piantedosi, Pisani e Winkelmann

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a piazza del Viminale per presenziare alla consegna di una Lamborghini Urus alla Polizia di Stato. Con lei anche il ...

Say hello to the Lamborghini Urus Performante police vehicle

The collaboration between Automobili Lamborghini and the Italian State Police started in 2004, and the Urus Performante is the sixth model to enter the Highway Police fleet. The Super SUV joins the ...