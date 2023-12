L' Alta Corte albanese sospende l' accordo con l' Italia sui migranti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le procedure parlamentari per l’approvazione dell’Rama-Meloni sono state sospese oggi dallacostituzionale. La decisione è stata presa dopo i due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democraticoe da altri 28 deputati schierati a fianco dell’ex premier di centrodestra Sali Berisha. La presidente della, Holta Zaçaj ha spiegato come «i ricorsi presentati rispettano i criteri richiesti». Il collegio dei giudici ha quindi deciso di esaminarli in seduta plenaria,ndo automaticamente le procedure parlamentari per la ratifica dell’fino alla sentenza. Lacostituzionale ha tre mesi di tempo per prendere una decisione.