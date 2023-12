L’agenzia di stampa Dire sta per incassare 2 milioni all’anno di soldi pubblici ma licenzia 15 giornalisti Due giorni di sciopero

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ie le giornaliste deldisaranno inper duedopo che l’azienda ha confermato ilmento di 15 cronisti. L’assemblea – che ha ricordato le “pesanti decurtazioni di stipendi” decise negli ultimi due anni – in una nota spiega che oggi si è arrivati alla firma di un verbale di mancato accordo fra azienda, associazioni die comitato di redazione in riferimento alla procedura dimento collettivo avviata dalla proprietà a fine settembre e giudicata fin da subito irricevibile e immotivata dall’assemblea dei redattori e dalle associazioni di categoria. Furiosa la Federazione nazionale della, il sindacato dei, che chiede di ...

Presentata la mostra " calendario promossa da Codacons: "Lampedusa - Pescatori di anime"

... che ha aggiunto: 'prima di realizzare gli scatti ho girato'isola in punta di piedi per non disturbare la sua atmosfera, per annusare'anima della gente, soprattutto dei suoi pescatori, rigorosi ...

Airbnb paga 576 milioni di euro e chiude il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate sulla cedolare secca evasa La Stampa