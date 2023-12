Laboratori Protecto | gli specialisti del profumo di casa | online e a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Benessere, unicità e sostenibilità sono concetti essenziali per il brand, che dal 2014 si occupa, tramite lo studio e analisi ino, di creare fragranze che rendano il tuo bucato profumato. Grazie a diversi formati, essenza in bottiglia, spray o pratici box completi, l’offerta del brand si estende a tutte le esigenze dei clienti, mantenendo alla base un processo produttivo ecosostenibile, che valuta l’impatto ambientale di ogni prodotto messo in commercio. Per personalizzare l’esperienza con, le essenze per bucato sono suddivise per famiglie olfattive: Chypre, intensa e speziata, un accordo ditto, Patchouly e muschio di quercia; Floreale, ricavata da singoli fiori o bouquet fioriti e Fougère, che richiama i profumi maschili, con ...