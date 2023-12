Laboratori analisi | ' su nuove tariffe pronti 2mila ricorsi a Consiglio di Stato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - “Siamo contentissimi che siano state inseriteprestazioni nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ma questo non può rendere insostenibile l'attività deidiagnostici. Chiediamo un punto d'incontro con il ministero" della Salute "per rivedere l'elenco delle prestazioni fuori misura, con costi che superano i rimborsi. Il Tar del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento. Circa duemila strutture sono pronte a ricorrere aldi". Lo assicura Luca Marino, vicepresidente sezione sanità Unindustria, illustrando all'Adnkronos le attività che le strutture private e accreditate che erogano esami e prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale stanno portando avanti per scongiurare l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore ...