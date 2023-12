(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il giudice ha sanzionato la società Firenze Sud che domenica scorsa non ha terminato la gara a causa degli insulti a un suo giocatore. Un anno di squalifica per l'atleta della Folgor Calenzano che ha ...

La squadra si ritira per le offese razziste al baby calciatore, sconfitta a tavolino e multa

Il giudice ha sanzionato la società Firenze Sud che domenica scorsa non ha terminato la gara a causa degli insulti a un suo giocatore. Un anno di squalifica per l'atleta della Folgor Calenzano che ha ...

La squadra si ritira per le offese razziste al baby calciatore, sconfitta a tavolino e multa LA NAZIONE

Offese razziste al baby calciatore. L’allenatore ritira la squadra: squalifica, multa e partita persa La Repubblica Firenze.it

Pacchioni: "Kvaratskhelia dimostra che ripetersi è sempre difficile. Ora deve fare una cosa"

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...

Conferenza stampa a sorpresa, al posto di mister Gorgone il centrocampista austriaco Robert Gucher

Conferenza stampa pre-partita insolita per la Lucchese. Al posto del tecnico Gorgone, a commentare il prossimo derby di domenica contro la Carrarese nella sala stampa del Porta Elisa è arrivato il cen ...