La solidarietà corre online | Milano si conferma la città più generosa

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) –sianche quest’anno lapiùd’Italia, seguita da Bologna, Firenze e Ragusa. E’ il risultato della classifica, stilata dalla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe. La graduatoria tiene conto dicon più di 50mila abitanti e il numero di donatori pro capite. In Italia nell’anno che sta per concludersi sono stati raccolti in totale 26 milioni di euro dalle campagne attivate sulla piattaforma, con 500 mila donazioni. Di questi circa 2,7 milioni raccolti, grazie a 58 mila donazioni, nella sola. La classifica dellepiù generose vede al secondo posto Bologna con 19 mila donazioni, seguita da Firenze (15.500 donazioni) e Ragusa (3.000 donazioni). Seguono Padova, Forlì, Cagliari, Treviso, Cesena e Monza. Il ...