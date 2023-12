La soffiata di mercato | “La Juventus corteggia un giocatore del Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Rivelazioni di Paolo Palermo: La JuveAnguissa del. Critiche a De Laurentiis. Scopri il retroscena che agita il calcio. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate dal procuratore napoletano Paolo Palermo a Radio Crc, emergono dettagli sorprendenti sulcalcistico che coinvolgono lae il. Palermo ha aperto il sipario parlando dell’attualità dele della sua stima per De Laurentiis come imprenditore. Tuttavia, ha sollevato dubbi sulla gestione calcistica del presidente, suggerendo che avrebbe potuto optare per uno dei migliori direttori sportivi d’Italia. Il procuratore ha dichiarato: “De Laurentiis è un grande imprenditore, lo ammiro, ma il calcio è una materia diversa. Sarebbe stato meglio prendere uno dei migliori ...