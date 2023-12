La scomparsa di Totonno Juliano e tantro altro sul Napoli a Radio Goal

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Santacroce, De Maggio, Makinwa, Montefusco, Pizzul e Zoff sono intervenuti asu Kiss Kissper parlare delladi Antonio, dele di. Queste le loro dichiarazioni riportate da TerzoTempo.Com Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Per sostituire Kim non c’è nessuno che possa farlo al Mondo, quello che ha dimostrato il coreano è difficile da ritrovare. Kim aveva già esperienza prima di arrivare al. Meret? Gli serviva una prestazione come quella di ieri, è arrivata una ventata di ottimismo. E’ stata bellissima la parata con la mano di richiamo”. Valter ...

Il no ai ricchi club del Nord da calciatore, i colpi Maradona e Krol da dirigente: Antonio Juliano bandiera azzurra

' ha praticamente speso tutta la sua vita per la squadra partenopea, prima da calciatore e ... Il cordoglio del Napoli 'Il mondo del calcio e la città di Napoli piangono ladi Antonio ...

Scomparso Antonio Juliano, il dolore del Napoli: "Ciao, Totonno!" TUTTO mercato WEB

JULIANO - Pizzul: "La scomparsa di Totonno ha lasciato un grande vuoto" Napoli Magazine

Marino ricorda Juliano: "Era capitano anche da dirigente. Lo andavo a vedere al San Paolo"

L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino ha scritto un post sui social per ricordare Antonio Juliano scomparso oggi all'età di 80 anni: "La scomparsa di Antonio Juliano è un durissimo colpo per chi, come ...

Napoli piange Antonio Juliano, l’Architetto dell’Arrivo di Maradona

Napoli è in lutto per la scomparsa di Antonio “Totonno” Juliano, storico capitano e icona della tifoseria partenopea anche per aver portato Maradona. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di ...