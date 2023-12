La rete a forma di Dma L’intesa Big Tech per l’Ue

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Se l’Unione europea con le sue nuove regole chiede maggiore interoperabilità, l’annuncio di Google, Meta e Qualcomm va proprio in questa direzione. Le tre aziende, insieme ad altre sette di Alphabet, hanno siglato una coalizione per promuovere un ecosistema digitale aperto, così da incentivare il progresso e l’innovazione europee. Si chiamerà Code – acronimo che sta appunto per Coalition for Open Digital Ecosystems – e si impegnerà a lavorare con accademici, aziende e politici proprio per raggiungere questo obiettivo, contenuto all’interno del Digital Markets Act (Dma). Si baserà proprio sul nuovo pacchetto normativo, magari con la possibilità di stimolare un nuovo quadro normativo nel futuro. “Negli ultimi mesi abbiamo avuto una serie di conversazioni su cosa sia ‘utile’ quando parliamo di ecosistemi digitali in Europa, cosa promuove l’innovazione e cosa avrà un impatto positivo sulla ...