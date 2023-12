La resistenza passiva di Hong Kong | disertate in massa le urne

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Domenica i cittadini di, chiamati alleper esprimere un voto “patriottico” secondo le indicazioni di Pechino, hanno reagito in modo chiaro e inequivocabile. Si è registrata l’affluenza più bassa da quando, nel 1997, la ex colonia britannica è stata “restituita” alla Repubblica Popolare Cinese. Astensione record I dati sono davvero impressionanti. Appena il 27,5 per cento degli aventi diritto ha deposto la scheda nell’urna. Se si rammenta che nel 2019, dopo le grandi manifestazioni anti-cinesi, la percentuale era stata invece del 71,2 per cento, con una vittoria schiacciante delle forze politiche democratiche, è facile capire che gli abitanti della città-isola hanno reagito alle imposizioni delle autorità comuniste scegliendo una forma di. Che, del resto, è ...