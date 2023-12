La Procura di Milano sequestra il Cpr di via Corelli

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I pm diPaolo Storari e Giovanna Cavalleri hanno disposto un sequestro impeditivo d’urgenza della società Martinina srl che gestiva il Cpr di via, già al centro dell’inchiesta per frode e turbativa. Nel centro, secondo quanto emerso dalle indagini, i migranti non ricevevano cure mediche adeguate e mangiavano cibo scaduto. Con questo provvedimento laha posto sotto sequestro di fatti il Centro di permanenza per i rimpatri. Se verrà convalidato dal gip sarà presto nominato un amministratore giudiziario per gestire la struttura. Migranti con gravi problemi psichiatrici ritenuti idonei senza visita medica Il 15 dicembre era fissata un’udienza, davanti al gip Livio Cristofano per interdire la srl nel partecipare ad altre gare d’appalto per la gestione del centro. Nel lavoro, coordinato ...