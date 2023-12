La poesia per Forough Farrokhzad è libertà e tormento Arriva la sua prima raccolta completa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Anche chi non la conosce ma ama la letteratura e lafarà bene a leggere i suoi versi: Forugh Farrokhza?d è una poetessa iraniana che morì nel 1967 poco piu? che trentenne, diventata simbolo di fierezza anche per le nuove generazioni. Forugh ebbe una vita privata e pubblica assai tormentata, è il prezzo che pago? per la sua indipendenza: sposatasi giovanissima, lasciò il marito per dedicarsi alla scrittura e all’arte, sia in patria che in Europa, il figlio le venne tolto. Nei suoi bellissimi versi si respirano tutta la profondità, la tensione civile, la carnalità e ilinteriore che fanno unico e speciale il popolo e le donne iraniane. È lei, la scrittrice persiana oggi piu? tradotta all’estero, è lei la piu? amata dagli iraniani. In questi giorni Domenico Ingenito, docente di Letteratura persiana presso l’Università UCLA di Los Angeles, ...