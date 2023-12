La pendenza della Garisenda | il poster di Togliatti e l’americanizzazione di Bologna

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) «Ma se io ho una cliente che sta facendo la ceretta, come faccio a dirglielo?». L’estetista che lavora in Strada Maggiore, una delle due vie che dalle Due Torri vanno verso i viali di circonvallazione bolognesi, è un po’ preoccupata. Sono passati i vigili, si sono presi i numeri di telefono di tutte le estetiste, e le hanno avvisate: se lacrolla arriva un alert, in quel caso voi scappate verso piazza santo Stefano. Che è di più semplice esecuzione se, come praticamente tutti gli esercizi pubblici bolognesi, sei un ristorante (era quarantatré anni fa, quando Guccini cantava «mercati all’aperto, bistrot,rive gauche l’odore», e molto più di alloraè una gigantesca mensa per poco ricchi). Il cliente del bistrot lo puoi far alzare e correr via senza grandi intoppi: inefficiente com’è il personale dei ristoranti ...