La pagella di Napoli – Braga

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ildavanti al proprio pubblico supera ile si qualifica agli ottavi di champions league. la squadra di Walter Mazzarri la chiude nel primo tempo grazie a un autogole e un gol di Osimhen su una bella giocata sulla sinistra di Natan. Adesso incrociamo le dita per il sorteggio di lunedì che determinerà gli accoppiamenti deglli ottavi di finale.2 – 0 Ho visto questo: Meret 7: Si fa trovare pronto con una grande parata nell’unico tiro in porta dei portoghesi, poi normale amministratozione. Di Lorenzo 6,5: In crescita rispetto alle ultime partite, bene in tandem con Politano, ottimi inserimenti. Rahmani 6: Pochi pericoli da gestire, partita senza patemi d’animo. Juan Jesus 6: Partita diligente senza situazioni pericolose da contrastare. Natan 7: Un altro calciatore ...