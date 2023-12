La mappa delle aree idonee al deposito nucleare | quali sono le 51 zone Via libera alle autocandidature

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)51 leconsiderateper ilnazionalescorie nucleari inserite nell’elenco pubblicato oggi 13 dicembre dal ministero dell’Ambiente. Nell’elenco all’interno della Carta nazionale(Cnai), elaborato da Sogin e Isin, ce ne10 in Basilicata (Montalbano Jonico, Matera, Bernalda, Montescaglioso, Genzano di Lucania), quattro in Puglia come Gravina di Puglia, Altamura e Laterza al confine con la provincia di Matera, 20 nel Lazio tutte in provincia di Viterbo (Montalto di Castro, Canino, Cellere, Ischia di Castro, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello, Corchiano, Gse, Tarquinia, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Tessennano), cinque in Piemonte in provincia di ...