La magia del Gospel invade Roma

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fra tradizione e contaminazioni contemporanee, spiritualità e umanesimo, il più grande festival di musicain tutta Europa con i più prestigiosi ensemble provenienti dagli Stati Uniti d’America, per trascorrere il periodo natalizio accompagnati da suoni di pace e fratellanza. Tutti insieme, non credenti e credenti di qualsiasi confessione religiosa. Giunto alla 24° edizione torna ilFestival, la rassegna prodotta da IMF Foundation in co-produzione con Fondazione Musica perche si svolgerà dal 21 al 31 dicembre in Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” con incursioni improvvise in alcune piazze del centro storico, realizzate grazie al sostegno del Municipio I diCapitale. HarlemChoirDallo strabiliante coro di Baltimora composto da 150 ...