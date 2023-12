La luminosa dedica di Lorenzo Jovanotti alla figlia Teresa Cherubini

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha scritto su Instagram delle dolci parole per suaLucia, che oggi, 13 dicembre 2023, compie 25 anni. Nel post a leito, il cantautore toscano ha citato la sua hit del 1999 Per te, composta proprio per lei. “Buon compleanno”, si legge a corredo della carrellata di foto che ritraggono papà einsieme. “È sempre per te il 13 dicembre e anche tutti gli altri miei giorni e della mamma Francesca Valiani, per te cara nostra meravigliosa, talentuosa, libera, forte, tenera, unica, magica Teresina”.Lucia, nata il 13 dicembre 1998, lavora oggi come disegnatrice e fumettista, dopo essersi laureataSchool of Visual Art di New York: lo scorso anno è ...